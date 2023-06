Véhicules électriques : Gotion High-Tech lance la batterie de 1000km d’autonomie

Le fabricant chinois de batteries Gotion High-Tech a annoncé que la production en série d’une nouvelle -batterie révolutionnaire pour les véhicules électriques débutera en 2024. Selon le communiqué de l ‘entreprise disponible sur son site web et largement relayé, ces batteries offrent une autonomie de 1 000 km avec une seule charge, ce qui représente une avancée significative dans l’industrie automobile.

Ces batteries appelées Astroinno L600 LMFP , sont t développées à base de manganèse et peut effectuer 4 000 cycles complets à température ambiante et plus de 1 800 cycles de charge rapide en seulement 18 minutes. La cellule Astroinno L600 LMFP atteint 240 Wh/kg en densité d’énergie gravimétrique et 525Wh/L en densité d’énergie volumétrique. Comparée à ses concurrente, par exemple, les cellules lithium-ion à anode de silicium produites par Amprius ont une densité énergétique de 450 Wh/kg, en revanche , les cellules de type 4680 de Tesla, qui utilisent une anode de graphite, ont une densité énergétique estimée entre 272 et 296 Wh/kg. Il est important de noter que la densité énergétique est un facteur clé dans la conception de batteries pour les véhicules électriques. Une densité énergétique plus élevée signifie que la batterie peut stocker plus d’énergie dans un espace plus petit, ce qui permet une autonomie plus longue pour le véhicule. Ainsi, bien que les cellules de type 4680 de Tesla offrent une densité énergétique inférieure à celle des cellules lithium-ion à anode de silicium d’Amprius, il est possible que Tesla ait optimisé d’autres aspects de la conception de la batterie pour compenser cette différence.