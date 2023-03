Tomber de rideau sur Equip Algeria 2023: « Une édition qui a tenu ses promesses »

La 16ème Equip Auto qui s’ est tenue du 13 au 16 Mars à la safex -Algerquk s achève, ferme ces portes , avec un sentiment de satisfaction génerale, noté , chez la pluspart des exposants que nous avons questionné, ce jeudi, à commencer par l’organisteur, Nabil Boumezreg, qui nous a livré son premier bilan , même s’ il nous a pas encore communiqué les chiffres,

il estime que » c ‘est l’une des plus aboutit éditions jamais realisés, aussi bien, par la participation des principaux distributeurs du marchés de l’ aftermarket, des producteurs de la seconde monte, des grands acteurs du blinding , des équipements, de grandes enseignes de reparations , du retour en force du pavillon chinois , turque . Poursuivant, » cette edition amorce avec le reouverture du marché automobile, ce qui explique aussi l’ engouement du nombreux public professionnel au rendez -vous dès le premier jour.

En depit , de l’absence de certains poids de l’after market cette 16e édition a été une réussite par la qualité du visiteurs professionnel de l’automobile , elle a éte une vitrine au nouveau venu sur le marché à l ‘instar des russes qui ont enregistré une première participation sur Equip auto.

Un salon qui aura tenu toutes ses promesses est de l’avis de Nora Abederahim , directrice de communication chez Total Energie . Pour elle, Equip Auto etait l’ occasion d’ intense communication pour faire découvrir les nouveaux packaging, d’ annoncer le service Lab pour analyser les lubrifiants,afin d’ anticiper un entretien pour les flottes des grands transporteurs.

Les etudiants des différents instituts et centre de formation professionnels étaient venus en masse sur le stand de Nexus Academy afin de s informer sut les programme de la specialisation aux metiers , services à l automobile.

Ce dernier jour qui coincide avec la fin de la semaine a connu une plus grande influence au point ou les agents de securité ont été debordé. Rappelons que d avis global des exposants , Equip Auto revêt plus un caractère de mise en relation de diffusion d’ information que de vente directec, la plupart des exposants étaient plus là pour expliquer faire des demonstration, echanger…

On citera, entre autre, celui du groupe Siad qui n’est plus à présenter est un incontournable acteur du marché, représentant de plusieurs équipementiers de rang mondial, mais aussi fidèle exposant à Equip auto, selon l’ avis de Tayeb Siad, cette 16ème édition , a connu une affluence certe, en terme de volume de visites sur stand et sur le salon , mais il est trop tôt de se prononcer en terme qualitative. Quant à notre question de sur la visibilité du marché que donne cette 16éme édition, il n’ a pas souhaité s’exprimer, contenu de l’ absence de plusieurs poids lourds fournisseurs en OES du marché et en plus des statistiques du parc automobile qui ne sont pas mis à jour. sans statistiques, poursuit-il , nous navigons à vue.