Rupture d’approvisionnement en pièce de rechange et son impact sur la réparation et la sécurité des automobilistes en débat à Equip Auto 2023

Comme chaque édition le salon Equip auto organise en marge de l’exposition qui une vitrine commerciale en B2b entre fournisseurs, distributeurs, revendeurs et professionnels de la réparation , une journée dédié aux conférences pour échanger , sensibiliser et informer sur les évolutions du marché de l’après vente qui a connu un recul , malgré la taille du parc automobile d’ environ 6.4 millions de véhicules.

L’édition 2023 comme les deux éditions précédente 2020 et 2021 a été modéré par Herve Daigueperce , rédacteur en chef de la revue Algérie rechange , qui a soigneusement choisi les thématique suivant l’évolution du marché.

En premier , il a soumis à débat avec le premier panel , composé de M. Said Mansour , président de la commission aftermarket du club économique algérien, de Mohamed Siad Pdg du groupe Siad, autour de la la thématique « Rupture d’approvisionnement en Pièces de rechanges et son impact sur la réparabilité , la traçabilité et la sécurité des automobilistes composé « . Le marché algérien de l’automotive et de l ‘After market étant le plus grand de la région , avec le vieillissement du parc , soit à 44% est plus de 10 ans totalisant 2.8 millions , affirme la bonne visibilité de la croissance du marché de l’ après vente, si ce n’est cette rupture d’approvisionnement mondial, depuis d’abord la crise sanitaire entre 2020 et 2021, marquée par des pénuries des composants , des matières premières dont les coûts ont flambé , accentuée par la suite en 2022 par au niveau locale , notamment en Algérie, avec la nouvelle règlementation sur les importations afin de réguler la filière, autant d’arguments évoqués par les intervenants professionnels pour expliquer la pénurie qui a dument frappé la filière distribution de la pièce de rechange , ses rupture , la flambé des prix sur le marché sur les stocks . les intervenants se sont ont alerte ainsi sur les conséquences directe sur les risques d’accidents en roulant avec des véhicules défectueux . concluant en saluant toute de même certaines mesures qui ont permis de filtrer le grain de l’ivré en faisant allusion aux faux professionnels dont la traçabilité de la provenance de leur pièces a longtemps était décrié par les plus sérieux de la filière.

Un autre panel aussi intéressant que le premier est celui de la digitalisation du secteur de la distribution , sur celui-ci , il était question de la concurrence au circuit traditionnel avec des enseignes physique et enseigne digitale , au panel , Hind Benghanem , directrice général de Car Opti , une application Android et Mohamed Texana, Dg de Pimarket.dz , ont décliné leur visions du futur marché de la distribution de la pièce de rechange . Les échanges et autres confrontations d’idées reçus entre les distributeurs physique représentants des équipementiers de seconde monte et ces nouveaux débarqués dans le circuits en offrant des vitrines en ligne a été fort enrichissants et a même quelque peu bousculé certains moeurs.