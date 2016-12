1er salon International de l’automobile à Monaco

Actualités, Salons 130 vues 0 Du 16 au 19 février 2017, la Principauté de Monaco sera transformée en Salon International de l’Automobile à ciel ouvert sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Au coeur d’un Etat dont l’histoire est intimement liée à l’Automobile (rallyes, grands prix, musée…), le 1er Salon International de l’Automobile de Monaco mettra en avant les véhicules propres, innovants et de prestige, avec un format qui bouscule les standards des Salons Automobiles traditionnels. L’exposition des constructeurs et équipementiers aura lieu sur onze lieux exceptionnels de la principauté à savoir, de la place du Casino au Place du Palais Princier, en passant par le Grimaldi Forum, le Quai Antoine 1er, le Chapiteau de Fontvieille, l’Hôtel Hermitage, la plage du Larvotto, le Monte Carlo Beach Hotel, le Gildo Pastor Center et l’héliport.

Le déplacement des visiteurs stand à l’autre se fera par des navettes électriques . Forum au menu

Les thèmes du Forum seront axés sur l’automobile d’aujourd’hui et de demain dans toutes ses dimensions, avec deux séances plénières et trois ateliers.