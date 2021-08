Eclairage : Hella passe sous l’escarcelle de Faurecia

L’équipementier automobile français Faurecia a annoncé samedi 14 août 2021 avoir signé un accord d’acquisition de 60 % des parts de son homologue allemand Hella fabricant des dispositifs d’éclairage. Ce rachat, fera de Faurecia le 7e équipementier mondial

Évènements importants Janvier 2021

dans son dernier rapport Faurecia fait état des principaux évènement du premier semestre 2021 à savoir ■ Faurecia développe sa collaboration avec Microsoft afin d’accélérer la transition de Faurecia vers une infrastructure informatique entièrement basée sur le Cloud, et renforcer davantage son agilité et résilience. La collaboration de Faurecia et Microsoft pour le Cockpit du Futur a débuté en 2019, en développant des services personnalisés, connectés et évolutifs grâce à la plateforme Microsoft Connected Vehicle Platform. Le passage à une infrastructure informatique basée sur le Cloud garantit que l’offre de produits de Faurecia sera adaptée aux cas d’utilisation du futur. ■ Faurecia a annoncé la démission de leurs fonctions d’administrateur, avec effet immédiat, d’Olivia Larmaraud, de Grégoire Olivier et de Philippe de Rovira le 12 janvier 2021. Ils avaient été nommés membres du Conseil d’administration de Faurecia sur proposition de PSA. Ces démissions interviennent en application des engagements pris par PSA et FCA dans le cadre de leur opération de fusion. À la suite de cette démission, le Conseil d’administration de Faurecia est composé de 12 administrateurs, dont 80 % sont indépendants (hors les deux administrateurs représentant les salariés). Conformément à ses engagements, PSA a converti l’ensemble de sa participation dans Faurecia au porteur, perdant de ce fait les droits de vote double attachés à leurs actions. ■ Faurecia a annoncé avoir réalisé l’acquisition de la participation de 50 % de Beijing BAI DAS Automotive System Co., à DAS Corporation. Février 2021 ■ Faurecia a annoncé avoir acquis la majorité de CLD, l’un des principaux fabricants chinois de réservoirs d’hydrogène à haute pression. La transaction sera conclue une fois les approbations réglementaires obtenues en Chine. ■ Le 3 février 2021, Faurecia a émis un montant de 190 millions d’euros d’obligations additionnelles 2,375 % de maturité 2027 via un placement privé. Ces obligations ont été émises à 100,75 % du pair, soit un taux de rendement de 2,26 %. Faurecia affectera le produit net de l’émission de ces obligations additionnelles à ses besoins de financement. ■ Faurecia a annoncé la signature d’un protocole (Memorandum of Understanding) concernant la vente de sa division acoustique et garnitures d’insonorisation (AST) au groupe Adler Pelzer (APG), un leader mondial des composants et systèmes acoustiques et thermiques pour l’automobile. Au sein de l’activité Faurecia Interiors, AST a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 385 millions d’euros. Elle emploie environ 1 820 personnes dans 8 usines et un centre de R&D, tous situés en Europe. ■ Faurecia et groupe Renault ont annoncé leur décision de collaborer dans le domaine des systèmes de stockage d’hydrogène pour des véhicules utilitaires légers à hydrogène. À partir de fin 2021, Faurecia fournira au groupe Renault des systèmes de stockage à hydrogène pour une première flotte de véhicules utilitaires légers. À l’occasion de son Capital Markets Day du 22 février, Faurecia a démontré le solide potentiel de croissance rentable de chacune de ses activités, alimenté par l’innovation et des prises de commandes records. Faurecia a présenté en détail ses objectifs financiers pour 2022 ainsi que l’ambition du Groupe et de chacune de ses activités pour 2025. Le Groupe a également souligné l’importance qu’il accorde aux solutions à hydrogène zéro émission et à sa stratégie ESG, notamment son programme de neutralité CO2. Mars 2021 ■ Les actionnaires de Stellantis ont approuvé la distribution conditionnelle d’un maximum de 54 297 006 actions ordinaires de Faurecia (représentant 39,3 % du capital de Faurecia) sur la base de 0,017029 action ordinaire de Faurecia pour chaque action ordinaire de Stellantis. Cette distribution augmentera le flottant de Faurecia jusqu’à environ 85 %, améliorera significativement son profil sur les marchés de capitaux et lui permettra d’affirmer sa stratégie en tant qu’entreprise indépendante. ■ Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique de six ans avec Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, afin d’accélérer sa transformation digitale et son ambition d’atteindre la neutralité CO2. Le logiciel Foundry de Palantir a été conçu pour aider les organisations à intégrer des sources de données hétérogènes et à tirer le maximum de leurs données. Faurecia utilisera Foundry pour mieux comprendre l’utilisation de ses données, de la production aux achats et de l’ingénierie aux finances. 8 / Résultats semestriels 2021 Activité Évènements importants ■ Faurecia a placé les Obligations Vertes 2029 avec un coupon de 2,375 %. Il s’agit de l’émission inaugurale d’obligations vertes de Faurecia, réalisée dans le cadre du Green Bond Framework mis en place par le Groupe en mars 2021. Faurecia utilisera le produit net de l’émission des Obligations Vertes pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des projets « verts » éligibles conformément à son Green Bond Framework. ■ Faurecia a annoncé la construction d’une nouvelle plateforme industrielle 4.0 en région Bourgogne-Franche-Comté pour un coût total de 165 millions d’euros. Ce site, qui emploiera à terme plus de 1 000 personnes, assurera la production de sièges, de solutions sophistiquées de réduction des émissions et de systèmes de stockage d’hydrogène. Bénéficiant des dernières technologies de l’industrie 4.0, ce site sera également une référence en matière de réduction d’émissions de CO2. ■ Faurecia et Stellantis ont travaillé ensemble pour équiper leur nouvelle gamme de véhicules utilitaires « zéro émission » de systèmes de stockage à hydrogène, ainsi que de système de pile à combustible fourni par Symbio, une co-entreprise entre Faurecia et Michelin. Avril 2021 ■ Faurecia a signé un contrat de conseil exclusif avec Schneider Electric pour l’achat d’électricité renouvelable produite hors site, dans le cadre de son programme de neutralité CO2. Cet accord permet à Faurecia de bénéficier de l’aide de Schneider Electric pour le développement et le déploiement de processus compétitifs pour l’approvisionnement de contrats d’achat d’électricité couvrant tous les sites Faurecia en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et au Brésil. ■ Faurecia a dévoilé au Shanghai Auto Show des solutions innovantes, conçues pour répondre à la demande des consommateurs chinois de vivre une expérience à bord plus sûre, plus confortable et plus connectée. Le Groupe a également présenté ses solutions pour des émissions ultra-faibles ainsi que ses technologies zéro émission à hydrogène pour véhicules passagers et commerciaux. ■ Faurecia a réalisé avec succès la finalisation de l‘acquisition de CLD, l’un des principaux fabricants chinois de réservoirs à hydrogène. CLD, dont le siège social est à ShenYang, compte près de 200 collaborateurs et 2 usines à Liaoning d’une capacité de production de 30 000 réservoirs par an. ■ CLD, qui dispose d’un potentiel de croissance important sur le marché chinois, a également été récemment certifié par le gouvernement central chinois comme le premier producteur national de réservoirs à hydrogène homologués de type IV. Contrairement aux réservoirs de type III, qui utilisent un revêtement en aluminium au lieu d’un revêtement en plastique, les réservoirs de type IV sont plus légers et donc mieux adaptés aux applications de mobilité. Grâce à l’acquisition de CLD et à l’obtention de l’homologation des réservoirs de type IV, Faurecia entend renforcer sa dynamique dans la mobilité hydrogène en Chine. Mai 2021 ■ Faurecia a annoncé avoir été sélectionné par SAIC pour la livraison de réservoirs d’hydrogène destinés à équiper une large flotte de véhicules commerciaux. Ce récent contrat remporté auprès du plus grand constructeur automobile en Chine permet à Faurecia de confirmer une prise de commandes de plus de 250 millions d’euros de ventes depuis le début de l’année, en phase avec l’objectif d’atteindre une prise de commandes de 500 millions d’euros en 2021 pour les solutions zéro émission à hydrogène. ■ Faurecia a signé le 28 mai un accord d’Amendement & d’Extension de sa ligne de crédit syndiquée, initialement signée en décembre 2014 et déjà renégociée en juin 2016 et juin 2018. Ce nouvel accord porte le montant total de la ligne de crédit, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d’euros, permettant au Groupe de renforcer ses ressources financières et sa flexibilité à long terme. L’accord prolonge la maturité de la ligne de crédit à cinq ans, de juin 2023 à mai 2026, avec deux options d’extension d’un an jusqu’en mai 2028. Il améliore également les autres conditions de la ligne de crédit. Le taux d’intérêt de la ligne de crédit variera en fonction de la réduction des émissions de CO2 de Faurecia entre 2019 et 2025, date à laquelle le Groupe vise à être neutre en CO2 sur ses périmètres 1 et 2. Juin 2021 ■ Faurecia a annoncé l’acquisition de designLED. Société basée en Écosse et spécialisée dans les technologies avancées de rétroéclairage, designLED renforce l’offre de Faurecia en matière de technologies d’affichage et enrichit les expériences immersives proposées pour le Cockpit du Futur. ■ Faurecia a inauguré un nouveau site industriel à Togliatti, dans la région de Samara, confirmant ainsi le momemtum engagé par le Groupe sur ce marché dynamique. La ville accueillera à la fois le plus grand site du Groupe en Russie ainsi que son siège régional, s’ajoutant aux six sites de Faurecia répartis dans le pays. Ce nouveau site, évolutif et modulable, permet au Groupe d’étendre sa capacité industrielle et couvre la production de tous les éléments systèmes de sièges complets, y compris les coiffes, les mousses et la soudure. Il est également équipé des dernières technologies de réduction des émissions de CO2, conformément aux objectifs de neutralité CO2 du Groupe pour 2025 sur ses émissions contrôlées. ■ Faurecia a annoncé le large succès de son premier plan d’actionnariat salarié, tandis que la période de souscription s’est achevée le 25 juin 2021. Plus de 22 % des salariés à travers 15 pays ont exprimé leur souhait d’investir dans Faur’ESO 2021, marquant ainsi un large succès pour une première opération.