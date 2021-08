Le parc mondial de voitures électriques a franchi la barre des 10 millions en 2020 selon L’AIE

Dans le scénario des politiques déclarées, le stock mondial de véhicules électriques dans tous les modes de transport (à l’exception des deux/trois roues) passe de plus de 11 millions en 2020 à près de 145 millions de véhicules d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de près de 30 %.Dans ce scénario, les VE représentent environ 7 % du parc de véhicules routiers d’ici 2030. Les ventes de VE atteignent près de 15 millions de véhicules en 2025 et plus de 25 millions de véhicules en 2030, représentant respectivement 10 % et 15 % de toutes les ventes de véhicules routiers. Dans le scénario de développement durable, le parc mondial de véhicules électriques atteint près de 70 millions de véhicules en 2025 et 230 millions de véhicules en 2030 (hors deux/trois roues). La part du stock de véhicules électriques en 2030 atteint 12%.