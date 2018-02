Pirelli tire la sonnette d’alarme suite à sa participation au salon de la prévention

Présente à la RS Exp, 1er salon revention sur la sécurité et la prévention routière du 13 au 15 février, la marque italienne de pneumatique Pirelli a reçu sur son stand plus de 300 visiteurs qui ont bénéficié de conseils quant aux dangers de la conduite avec des pneumatiques mal gonflés et mal entretenus.Quant au stand extérieur, planté à la sortie du parking de la safex, des techniciens Pirelli munis de manomètres et pistolets de gonflage qui vérifiaient et ajustaient la pression des automobilistes qui souhaitaient bien confier leur véhicules aux experts

Le bilan de cette opération, 400 véhicules contrôlés et un constat alarmant ; 56% des automobilistes roulent avec des pneus sous gonflés et pas moins de 32% en situation de sous gonflage dangereux.

L’objectif premier de cette opération était de sensibiliser les usagers des routes sur l’importance de la juste pression et le contrôle régulier de l’état des pneumatiques. En effet, seule contact avec le sol, le pneumatique ayant une pression ajustée confère une meilleure tenue de route, un freinage plus efficace et une consommation de carburant réduite.