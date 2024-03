Equip Auto Algeria : L’Épicentre des innovations et débats clés de l’ industrie de l’ After Market

Le salon Equip Auto Algeria s’annonce comme un rendez-vous incontournable, rassemblant plus de 400 exposants venus de 15 pays, dont une forte participation d’équipementiers chinois. Au-delà de la diversité des participants, l’événement promet d’être une vitrine des dernières avancées en matière de matériels, équipements, produits et services dédiés à la maintenance automobile.

L’ouverture du salon sera marquée par une série de panels animés par des experts de l’industrie. Nabil BEY BOUMEZRAG, Directeur du Salon Equip Auto Algeria, lancera les débats. La thématique « Importation et sous-traitance, le parfait équilibre au service du marché de la réparation » sera animé par Cinq acteurs majeurs de la filière après-vente qui interviendront sur des sujets cruciaux , SAID MANSOUR, Président du Club CEA, discutera de l’impact des nouvelles réglementations et politiques sur la disponibilité des pièces.; IDRISS SACI, Réseau Motrio, analysera les nouvelles régulations et stratégies pour s’adapter aux contraintes d’importation, avec un accent sur le renforcement des partenariats avec les sous-traitants nationaux.; TAYEB SIAD, Groupe Siad, abordera l’impact du manque de disponibilité des pièces sur les entreprises de la distribution, l’employabilité, la réparabilité et la sécurité routière. KATIA ACHELI, Responsable de la Communication Groupe Bernard Hayot / DistriGo, explorera la diversification de l’offre comme vecteur de croissance et de développement des réseaux.

Un deuxième panel se penchera sur les avantages de la stratégie et synergie de la sous-traitance et de l’importation au profit de la réparation et de l’après-vente. Adel Ben Sassi, Président de la CNCDPME, et Benchemam Katiba, Directrice branche automobile CAAT, animeront ces discussions en analysant le marché actuel et en prévoyant les évolutions en matière de pièces et de sous-traitance industrielle. L’édition 2024 d’Equip Auto On Tour sera également présentée par Aurélie JOUVE, Directrice du salon Equip Auto France.

le 3 e panel mettra en lumière, les technologies automobiles émergentes, notamment l’introduction des véhicules électriques et hybrides sur le marché. Des experts comme le Dr. Cheriet du Centre de Recherche CRTSE, Miloud Lamroui de Bornelec, et Toufik Salhi de TotalEnergies Lubrifiants Algérie apporteront leurs éclairages sur des sujets tels que les batteries de recharge et le développement des infrastructures de recharge.

Enfin, le panel sur l’influence des start-ups sur les tendances du marché de l’aftermarket, animé par Mohamed Taxana de Pimarketdz et Abdelhalim Outmani de HB Tronic, abordera l’impact significatif des start-ups dans l’industrie automobile du futur et dans le domaine de l’après-vente, mettant en avant la digitalisation dans ces secteurs.

En somme, Equip Auto Algeria 2024 s’annonce comme un événement complet, offrant des opportunités de networking, d’apprentissage et de découverte des dernières tendances et avancées de l’industrie automobile.

K.A