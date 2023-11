Euromoteur: De l’importation des pièces de rechanges à la sous-traitance industrielle

Actualités, Poids lourds 377 vues 0 Euromoteur , qui participe pour la première fois sur le salon de la sous traitance industrielle , a saisi l’occasion du 8ème Algest , qui s’est tenu du 16au 19octobre, pour annoncer officiellement son nouvel investissement, dans une fonderie qui va rentrer en production au premier trimestre 2024. Euromoteur-Fonderie, la nouvelle filiale est située dans la commune de Magra, willaya de M’sila, dispose d’une énorme capacité de production de 10 000 tonnes par an, avec un seul shift, selon son représentant lors d’un workshop organisé en marge du salon Algest . L’entreprise prévoit de fabriquer sur son site de 80 000 m2 des pièces mécaniques brutes en fonte à graphite lamellaire (FGL) et en fonte à graphite sphéroïdale (FGS), qui seront usinées dans un atelier numérique intégré dans sa chaîne de valeur équipée de technologies récentes, a déclaré Hamza Debih, directeur général d’Euromoteur, présent sur le stand.