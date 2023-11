Dernières nouvelles automobiles : les VE par les britanniques importés depuis l’UE en 2024 couterait de plus 3 400 £ selon SMMT

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), l’association représentative du secteur automobile britannique, exhorte dans un communiqué, l’UE et le Royaume-Uni à conclure un accord immédiat pour éviter les tarifs douaniers préjudiciables du Brexit sur les véhicules électrifiés. L’appel, repris par le secteur automobile de l’UE, est de retarder la mise en œuvre de nouvelles exigences plus strictes en matière de règles d’origine (ROO) sur les batteries, ce qui pourrait rendre les véhicules électrifiés fabriqués par l’UE et le Royaume-Uni non compétitifs sur leurs marchés respectifs.Alors que le temps presse jusqu’à l’introduction des ROO le 1er janvier 2024, de nouveaux calculs mettent en évidence l’impact que les nouvelles règles, fixées dans le cadre de l’accord de Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni, auraient sur l’accès et la compétitivité des véhicules. Les véhicules électrifiés seront soumis à un droit de douane de 10 % lors de leurs échanges outre-Manche, ce qui entraînera un coût combiné de 4,3 milliards de livres sterling. Pour le consommateur, cela pourrait signifier une hausse moyenne du prix de 3 400 £ pour les véhicules électriques à batterie (BEV) fabriqués dans l’UE et achetés par des acheteurs britanniques, et une hausse de 3 600 £ pour les BEV fabriqués au Royaume-Uni et vendus en Europe.