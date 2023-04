La première batterie sodium-ion Catel alimentera les VE Chery

CATL, le plus grand fabricant de batteries pour véhicules électriques en Chine, a annoncé le lancement de sa première batterie au sodium-ion. Cette nouvelle batterie sera utilisée pour alimenter les modèles de voitures électriques de Chery, une entreprise chinoise de voitures électriques.

La batterie au sodium-ion est une alternative plus abordable aux batteries lithium-ion, qui sont actuellement utilisées dans la plupart des voitures électriques. Elle est également plus respectueuse de l’environnement car elle utilise des matériaux plus abondants que le lithium.

Cette nouvelle collaboration entre CATL et Chery devrait permettre une production de masse de voitures électriques plus abordables et plus respectueuses de l’environnement. Cela marque un tournant important dans l’industrie des voitures électriques en Chine et dans le monde entier.