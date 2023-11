L’hydrogène vert est moins cher à la pompe que le gris depuis le 1er octobre en Allemagne

Selon le média H2 les différents opérateurs, dont Shell et TotalEnergies, le réseau allemand H2 Mobility a introduit un nouveau modèle de tarification sur ses stations hydrogène.

Introduite au 1er octobre, la nouvelle tarification de H2 Mobility s’applique à toutes les stations du réseau avec deux grilles de tarifs . Sur les station à 350 bars l’hydrogene vert est facturé à 9.50 €/kg. Plus cher,contre l’hydrogen gris qui est proposé à 12.85 à 13.75 € /kg via une nouvelle tarification « dynamique » qui permet de compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement, de livraison et d’exploitation des stations. Sur les station 700 bars l’hydrogène vert tombe à 11 €/kg tandis que le gris oscille entre 13.85 et 15.25 €/kg. le média souligne que pour pour l’heure, l’hydrogène vert n’est proposé que dans une poignée de stations allemandes. En plus des premières stations, dont la liste n’est pas communiquée, l’entreprise s’attend à ce que d’autres stations soient alimentées en hydrogène renouvelable d’ici à 2024.