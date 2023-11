Stellantis entre dans le capital du constructeur chinois des VE Leapmotor

Stellantis investira 1,5 milliard d’euros pour devenir un actionnaire stratégique de Leapmotor. Cet investissement renforcera l’activité mondiale de véhicules électriques de Leapmotor. Stellantis bénéficiera de l’écosystème technologique des véhicules électriques de Leapmotor en Chine pour atteindre les objectifs d’électrification de Dare Forward 2030. Stellantis conservera également son ouverture à l’exploration de nouvelles synergies avec son partenaire. Grâce à cet investissement, Stellantis acquerra environ 20 % du capital de Leapmotor et obtiendra deux sièges au Conseil d’administration.

Stellantis NV et Leapmotor ont annoncé le 23 octobre, que Stellantis prévoit d’investir environ 1,5 milliard d’euros pour acquérir environ 20 % de Leapmotor, faisant de Stellantis un actionnaire important. L’accord prévoit également la création de Leapmotor International, une coentreprise dirigée à 51/49 par Stellantis qui détient des droits exclusifs pour l’exportation et la vente, ainsi que la fabrication, des produits Leapmotor en dehors de la Grande Chine. Il s’agira d’une première relation mondiale dans le secteur des véhicules électriques entre un constructeur automobile de premier plan et un équipementier chinois purement NEV. Le partenariat vise à accroître davantage les ventes de Leapmotor en Chine, le plus grand marché au monde, tout en tirant parti de la présence commerciale mondiale établie de Stellantis pour accélérer considérablement les ventes de la marque Leapmotor dans d’autres régions, à commencer par l’Europe. Stellantis a l’intention de tirer parti de l’écosystème EV hautement innovant et rentable de Leapmotor en Chine pour aider à atteindre les principaux objectifs d’électrification de Dare Forward 2030, avec la possibilité d’explorer davantage les synergies mutuellement bénéfiques. La coentreprise prévoit de commencer les expéditions au second semestre 2024. Les deux sociétés considèrent que l’offre de produits EV de Leapmotor est complémentaire à la technologie actuelle et au portefeuille de marques emblématiques de Stellantis et apportera des solutions de mobilité plus abordables aux clients mondiaux. Stellantis disposera de deux sièges au conseil d’administration de Leapmotor et nommera le PDG de la coentreprise Leapmotor International.