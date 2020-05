La fin du confinement approche et nous pensons qu’il va modifier nos habitudes de vie et la façon dont nous nous déplaçons. Pour accompagner ses clients dans ce changement et répondre aux ...

« Dangereuse concurrence » : Automechanika sur les plates bandes d’Equip Auto

Actualités, Salons 181 vues 0 Automechanika 2020, bousculé par la pandémie, vient de décider son report de 12 mois la tenue du prochain salon à savoir, du 14 au 18 septembre 2021, c’est à dire à un tout petit mois à peine… d’Equip Auto programmé, lui, du 12 au 16 octobre suivant fait remarquer la Fiev sur son site en sa qualité de co-organisateur avec la FFC . Le Covid-19 est décidément du pain béni pour Automecanika pour disputer à Equip Auto tout le gratin de l’Aftermarket. Un nouveau calendrier de tenue du plus grand salon de toute l’industrie mécanique et après ventes qui fera sûrement mal au salon parisien Equip Auto.