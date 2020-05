Les concessionnaires se positionnent en vue d’une reprise des importations automobiles

A peine deux jour après la décision de supprimer le système préférentiel pour l’importation d’équipements SKD et CKD pour les usines de montage automobile en Algérie, et autorisant l’importation de voitures portée par le projet de LFC 2020 , relayée , commentée et saluée largement par les experts généralistes à la garde à vue et autres journalistes spécialisés dans le secteur automobile, les réactions du coté des concessionnaires automobile ne s’est pas faites attendre. A noté , la premier réaction est venu de Omar Rebrab, P-dg du pôle automotive du groupe Cevital, qui s’est vu délesté de la marque coréenne Hyundai, saluant la décision du gouvernement dans une déclaration au media Dzair Daily. La mesure consacrant le retour des importations des véhicules ouvrira un nouveau front sur un marché automobile des plus important de la région. Reste à savoir qui seront les futurs élus à cette activité sachant qu’un nouveau cahier des charges régissants l’activité de toute l’industrie automobile était déjà presque au point avant la Pandémie selon les déclaration de Farhat Ait Ali Brahim, ministre de l’industrie et des mines qui avait laissé entendre mettre fin au avantage accordé à des importations déguisés sous couvert d’une industrie automobile, sans toute fois y revenir sur les scandales de corruption de détournement des crédits et autres indus avantage , motifs du démantèlement et d’inculpation des acteurs privé de l’industrie de montage automobile démantelés l’un après l’autre. Reste à savoir après cette annonce qu’en sera t’il du devenir de Renault et Peugeot que nous parvenons pas à joindre. En revanche seul le constructeur VW avait annoncé le divorce avec Sovac.

A l’ombre de cette actualité automobile , le groupe Ival, dont son propriétaire, Mohamed Bairi actuellement en prison, a réagit par communiqué en date du 12 mai, annonce le redémarrage de ses activités et prépare une remise en route progressive de ses entités commerciales et de productions. En effet, le document précise » dans le cadre de la reprise partielle des activités commerciales du groupe IVAL », qu’un lot important de pièces de rechange de marque IVECO est arrivé aux différents entrepôts et magasins de l’entreprise. Ces collections du consommable en majorité (Freinage, Suspension, Filtration, Organes moteurs…Etc.), offrent et garantissent une durabilité optimale aux véhicules de nos partenaires. Outre leur qualité et leur fiabilité, les pièces de rechange IVECO distribuées en Algérie par le groupe IVAL, répondent parfaitement aux normes internationales.