EXOL Lubrifiants Ltd UK en accord d’exclusivité avec EXOL ALGERIE a ouvert, à un récent investissement dans la capitale de l’Ouest, Oran , dans une usine de « blinding » des huiles minérale et de ...

Reouverture des agences de contrôle technique et de réparation automobile

Actualités, Après Vente Autos, Comptoir Pièces de Rechange, Réparation 123 vues 0 Suspendue du 22 mars au 04 avril, devra reprendre dès aujourd’hui dimanche5 avril , a appris l’APS auprès de l’Etablissement national de contrôle technique automobile (ENACTA). A rappeler que la reprise de cette activité vient en application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relative à l’extension de l’autorisation d’exercice à certaines catégories d’activités indispensables aux citoyens, dont l’entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, y compris les vulgarisateurs. La suspension du contrôle technique des véhicules s’est étalée du 22 mars au 04 avril, puis devait être prolongée du 05 au 19 avril 2020, selon les précédentes notes adressées par l’ENACTA aux promoteurs d’agences de contrôle technique automobile à travers le territoire national.