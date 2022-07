EQUIP AUTO 2022: l’approvisionnement des pièces de rechange en débat

« Avec un parc automobile d’ environ 6.4 millions de véhicules, le marché algerien de l’automotive et de l ‘After market le plus grand de la région« , s’ est accordé à dire d’emblé julien le Grix , Dg du cabinet conseil et d’ études de marchés, Mecamate qui a inphographié le marché automobile par marque et âge ainsi que celui de son après vente et notament de la filtration à air et à l’huile.

Avec le veilleissement du parc , soit à 44% est plus de 10ans totalisant 2.8 millions , le communicant affirme la bonne visibilité de la croissance du marché de l’ après vente.

Avant lui le directeur d’Equip Auto Paris qui avait présenté l’édition prochaine qui se tiendra en jumellage avec le Mondial automobile , du 18 au 22 octobre, à Paris expo porte de versaille sous le thème « reinventer les services à la mobilité », faisant ainsi allusion au futur automobile qui passerait du thermique à l éléctrique, mais avec une periode de longue transition, au regard des chiffres avancé sur le nombre de VE à vendre d’ ici 2030, qui représenterait selon lui ne représenterait o.95% de BEV. Un constat wui amene à conclure acsng l heure que les moteurs à thermiques ont de beaux jours à vivre et sans parler du business après vente.

Declinant sa vision du parc algérien ,Julien le Grix précise que celui-ci a connu une croissance de 2009 à 2012 avant d entammer sa décru à partir de 2017. Selon ses slides , presentées à une assistance de professionnels et journalistes qui prélude à une orientations des approvisionnements en piècs aprés ventes ,.

Il decine ainsi les grandes tendances du marché, essentiellement du parc algerien qui est français et asiatiques. Comptablement, Reanult et Dacia cumulent un parc de + 1.2 millions de voitures suivit de hyundai representant 34% de part de marché , avec un volume de 953 653 voitures de cette marque coréene. Les voitures allemandes, precide t- il, représentent seulement 17% du parc, s oient 492 923 voitures. Et autres dans des portions congrues représente 6%.

Détaillant ses stats, Renault compte dans le parc des 10 ans, 500 000 unités et 300 000 Dacia. Hyundai reste première marque asiatique et 2è acteur clé de ce marché. En revanche Peugeot est sorti du parc des 10 ans détaille encore une fois le conférencier. Sur un parc de 379 000 asiatiques, le Toyota Hilux compte près dd 180 000unités. Dans la même catégorie, à noter Nissan(76 609), Kia( 168 601), Suzuki(98 601).

Filtration : 57% des volumes provienent d ‘Asie

Le marché de la filtration, selon les estimations du même conférencier, la valeur de ce marché de 2015 à 2019, s’ élève à 140 millions d ‘euros. Soient 39 millions d’euros par an, sont déboursés dans la filtration à air et à l’Huile.

57% du volume provienent d’Asie dont seulement deux équipemtiers trust sur le marché du premium avec 48% de part , indique la même étude sans donner lezs noms de ces champions. Le marché en valeur est structuré à 44% OES, à 108% IAM représentant 193, 9 millions durant la période citée, et occupé par 11 equipentiers représentant 43% de part de marché. Les 57% de part restantes sont partagées par 1 000 équipentiers.

Avec 40 millions d’euros consommés dans la filtration, par an, julien le Grix remet en question l’approvisionnement de ce segment de marché et se pose la question, en conclusion, « faut-il encore importer ou fabriquer? . »

K.A.