course à l’hydrogène : Temsa présente son autocar hydrogène à grande autonomie

Doté d'une pile à combustible issue du groupe Toyota, le premier autocar à hydrogène de Temsa promet 1000 km d'autonomie avec un plein d'hydrogène.

Avec la volonté européenne de privilégier le zéro émission à l’échappement plutôt qu’une approche ACV, l’hydrogène s’impose avec l’électrique comme l’une des grandes tendances . Pour le constructeur turque Temsa,l’événement est l’occasion de présenter pour la première fois un prototype d’autocar à hydrogène. Technologie Toyota Développé conjointement avec le constructeur portugais Caetano suite à un accord signé en juin dernier, l’autocar à hydrogène de Temsa embarquera une pile à hydrogène Toyota .Le modèle, dont les caractéristiques n’ont pas été révélées, devrait être finalisé en 2024 pour une mise sur le marché dès 2025.