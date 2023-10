Alger industrie: Techno Cast automotive présente sa gamme de suspensions Technomotiv made in Algeria

Le groupe Techno Cast, a choisi le Salon Alger Industries , qui se tient depuis le 8 octobre au Palais des expositions Safex, pour présenter sa 7ème filiale Techno Cast Automotive produisant en Algérie , une gamme de pièces de suspension pour automobile sous le label Technomotiv. Cet investissement 100% algérien, en partenariat avec un partenaire technologue turque, convient à toutes les marques de véhicules légers, telles que Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Volkswagen, Mercedes, Dacia, Hyundai, Kia, Nissan, Seat,…, selon Loubna Haouam, directrice commerciale de Techno Cast group, une entreprise qui compte 7 filiales , qui se positionne depuis 2008, date de sa création, comme acteur majeur du marché de la maintenance et services à l’industrie, en proposant des solutions pour les secteurs: Mines, Oil et gaz, sidérurgique avec ses filiale Metals, Alloys, Minerals powers et énergies.

TechnoCast Automotive qui est entrée en production fin Aout 2023 , a produit 27000 unités toutes pièces confondues, a tenu, à préciser notre interlocutrice rencontrée sur le Stand ou sont exposés les nouveaux produits et pièces. La nouvelle usine, située dans la zone d’activité de Kolea, wilaya de Tipaza, est composée de 5 lignes avec une capacité de production de 6 000 unités par jour.

L’objectif de l’exposition de cette nouvelle gamme, lors du 15ème Salon Alger Industrie qui se déroule jusqu’au 12 octobre, est d’ abord d’annoncer la disponibilité des suspensions destinés pour le marché de l’After market,sous la nouvelle marque brand Technomotiv et de recruter des distributeurs par région du pays .

En ce qui concerne l’intégration des produits, en vue d’une homologation au près d’un constructeur automobile locale, Mme Houam a souligné que certaines matières premières, étaient importés avant d’utiliser celle des aciéries locale , et que Techno cast Automotive , dit-elle est, a entrepris des discussions avancées avec les sidérurgistes locaux comme Tosyali et AQs , afin des les approvisionner en acier selon les normes et critères exigés; et nous a confié, que prochainement , elle sera auditée , par un constructeurs déjà établi sur le marché.

K.A.