Plus de 180 000 véhicules à importer par 24 concessionnaires

Après plus de 4ans de suspension des importations automobiles par le biais des concessionnaires choisis par les constructeurs automobiles, et pas que , agréés aussi par le ministère de l‘ industries qui réglemente cette activité , la reprise semble se préciser de plus en plus pour le marché de l’automobile selon les affirmations du ministre de l Industrie le jeudi 5 octobre à lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.Indiquant que les 24 concessionnaires qui ont obtenu une autorisation de régulation procéderont à l’importation de + de 180 000 unités de véhicules, de motocyclettes, de camions et de véhicules agricoles », qui viendront s‘ ajouter au 40 000 véhicules Fiat et les 10000 Jac , représente par Emin Auto qui seront importés d ici fin 2023. Précisant que l’enveloppe financière consacrée à l’importation des véhicules atteindra 2,6 milliards de dollars, dont 40% ont été consommés jusqu’à ce jour.