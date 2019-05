Continental devient Sponsor Officiel des pneus de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 en Egypte

Actualités, Salons 353 vues 0 Le fabricant international de pneus Continental a annoncé le 14 mai que sa division Pneus serait le sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2019 (AFCON), qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Dans le cadre d’un accord de cinq ans conclu et la Confédération africaine de football (CAF), le vaste ensemble de droits comprend également les deux prochaines éditions du tournoi pour 2021 et 2023, qui se dérouleront respectivement au Cameroun et en Côte d’Ivoire.