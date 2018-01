Dacia, record historique de ventes et 3e marque à clients particuliers

Tendances 41 vues 0 Avec 119 357 immatriculations VP + VU en 2017 (+ 6,5 %), Dacia bat à nouveau son record historique de ventes en France. En VP, la marque gagne 0,1 point à 5,6 % du marché et consolide sa 5e place. La marque occupe même la 3e place du marché des VP vendus à clients particuliers. Sandero est le véhicule le plus vendu à clients particuliers en France et prend la 8e place du top 10 VP. Le succès de Duster ne se dément pas, avec des volumes en hausse malgré son prochain remplacement annoncé.