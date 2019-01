Les avancées des véhicules électriques selon Hyundai

Infos constructeurs 63 vues 0 Un nombre croissant de véhicules autonomes mais la maitrise de leur autonomie pose encore problème Alors que Face a cette offre croissante en véhicules électriques notamment dans certain pays en 2018 ou 1/3 des véhicules vendus sont électriques à l’exemple de la Norvège mais la problématique du temps consacré à recharger son véhicule impose au conducteur de laisser sa voiture à charger,pendant plusieurs heures, avant de reprendre place à bord de son véhicule.

Afin d’éviter ce manque de disponibilité, Hyundai et Kia ont imaginé le futur des véhicules électriques. Elles présentent ainsi des voitures dotées d’un système de recharge sans fil, fonctionnant grâce à une recharge à induction ainsi qu’un système de stationnement automatisé avec voiturier (AVPS). Le système fonctionne grâce à 4 acteurs : le parking, le conducteur, le véhicule et enfin le dispositif de recharge.