Autowest 2016 : Pression sur les commandes des voitures

L’année 2016 tire à sa fin beaucoup de clients automobile inscrit en liste d’attente pour pouvoir lancer commande. Renault production n’arrive toujours pas à satisfaire une demande en attentes dont les délais de livraison s’étalent sur 4 voir 6 mois. le quota 2016 de 152 0000 véhicule est loin de st n’a pas pu satisfaire la demande.

Le marché étant toujours à la demande compte tenu de l’indisponibilité de l’offre face à la demande que connait le marché de l’automobile en Algérie depuis l’instauration des système de quota, d’homologation des nouveaux véhicules qui n’arriveront sûrement pas avant le premier trimestre 2017.

Autowest 2016 a enregistré une défection des grands acteurs du marché comme Peugeot Citroën, VW et autres fournisseur d’équipement.

En revanche, il a été une tribune pour les nouveau acteur de l’industrie du montage automobile comme BAIC qui annonce son usine pour 2017 avec un partenaire local, Auto Handler à hauteur de 75% et le chinois 25%.

Renault production a annoncé sur le salon régional ou il est installé de porter sa production à 60 000 véhicules au lieu de 50 000 produit actuellement. Une production qui sera portée à la hausse par le montage d’un 3e modèles qui completer a la gamme symbol et Sandero Stepway.

Du coté des fournisseurs de pièce et lubrifiant, la société kadiri a entegistré sa première participation à autowest dans le but de rencontrer des professionnels de l’automobile selon la déclaration de M. Bouziani qui nous annonce le marché de lubrifiant oranais est important. Par ailleur, Kadiri a participé pour lancer les marques Ipone et Bardhal dans la region ouest.