Avon Tyres prêt à affronter l’hiver avec ses tous nouveaux WV7 et WT7

Même si l’hivers ne s’annonce toujours pas, en revanche le fabricant des pneumatiques, Avon Tyres anticipe la saison dès le début de l’automne, le lancement du WV7 et du WT7, deux nouveaux pneus hiver développés pour offrir aux conducteurs plus de sérénité pendant les mois d’hiver. Le pneu Avon WV7 est un pneu hiver ayant une densité de lamelles plus importante pour améliorer la traction sur la neige, le verglas, la neige mouillée, et les revêtements humides, selon son concepteur. Disponible de 15 à 18 pouces pour équiper les voitures performantes les plus populaires, le Avon WV7 existe en version H et V. Il est doté de rainures d’épaulement dans l’axe et de fentes en V pour améliorer le freinage, tandis que la rainure centrale vers l’arrière améliore la traction. Le Avon WV7 dispose du symbole « conditions hivernales extrêmes » (flocon sur une montagne à trois pics). Le Avon WT7 est un pneu hiver premium, dont les performances ont été testées dans les conditions hivernales alpines. Disponible dans une large gamme de 13 à 16 pouces pour équiper un grand nombre de voitures, le Avon WT7 peut lui aussi affronter de sévères conditions hivernales, dispose du même symbole que le WV7 et existe en version T.