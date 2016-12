Le Groupe PSA va investir 300 millions d’euros pour moderniser son unité en Argentine

Actualités 144 vues 0 Le Groupe PSA investira 300 millions d’euros dans son usine située près de Buenos Aires, a annoncé le 6 décembre le gouvernement argentin selon le comite des constructeur français ayant repris une dépêche Afp d’hier. La marque au lion compte moderniser son unité de production située à El Palomar, en périphérie de la capitale argentine, pour y produire de nouveaux modèles. Après des années record, la production d’automobiles est en baisse en Argentine depuis 2015.