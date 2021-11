ASSURANCE BRANCHE TRANSPORT EN HAUSSE DE 11, 6% AU T2-2021

La branche transport atteint, au 30/06/2021, un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de DA, soit une progresstion de 11,6%, comparativement au 30/06/2020 Au terme du 1er semestre 2021, le nombre de contrat souscrits au niveau de la dite branche a connu une hause de 2,1%. Cette hausse est la résultante de la progression des sous-branches suivantes :  « transport terrestre » qui affiche une évolution de 12,2%, due à la souscription de nouvelles affaires. Cette assurance détient 26,5% de la production de la branche;  « transport aérien » dont le chiffre d’affaires passe de 122,5 millions de DA au 30/06/2020 à 315 millions de DA au 30/06/ 2021, soit un taux d’évolution de 157,2%, et détient une part de 12,4% du portefeuille de la branche. Il s’agit, plus précisément, du volume de la production du produit « corps de véhicules aériens » qui marque une importante progression de 328,6%, suite au renouvellement d’importants contrats. Contrairement à ce qui précède, les sous-branches « transport maritime » et « transport ferroviaire » reculent de 0,1% et 2,2%, respectivement