ASSURANCE AUTOMOBILE EN RÉGRESSION DE 2,3% au 2T 2021 SELON LE CNA

La production des assurances de dommages, toutes branches confondues, a connu une croissance de 6,4%, par rapport à la même période de l'exercice précédent, générant un volume additionnel de primes de 3,9 milliards de DA. Cette tendance positive est tirée, principalement, par la croissance constatée au niveau de toutes les branches, exceptée la branche « automobile » qui enregistre un recul de 2,3% Pour ce premier semestre de l'exercice 2021, l'assurance « automobile » affiche une production d'un peu plus de 33 milliards de DA, en repli de 2,3% par rapport à la même période de l'exercice 2020 annonce le conseil des assurances dans sa dernière note de conjoncture. Ce qui explique , les appels de certains assureurs pour la reprises la réouverture du marché automobile du neuf. La part de ladite branche demeure prépondérante, precise la note, malgré la fermeture du marché automobile depuis trois ans. Avec un taux de 51% du total du portefeuille des assurances de dommages, en baisse relativement à 2020 où elle avait atteint près de 56%. Le nombre de contrats souscrits en « risques obligatoires » enregistre, également, une diminution de 10,5%, par rapport au 30/06/2020. Les « garanties facultatives », qui dominent le portefeuille « automobile » avec une part de 76%, enregistrent une régression de 1,4% par rapport au 1 er semestre 2020. Par contre, le nombre de garanties souscrites augmente de 1,8%. La baisse affichée, en termes de chiffre d'affaires, est expliquée, d'une part, par l'annulation de la taxe anti-pollution. D'autre part, la fermeture de showrooms des partenaires et la suspension des importations de véhicules neufs et des activités des usines de montage automobile, entrainant l'arrêt de production, sont à l'origine du recul constaté.