Teaser officiel : la BMW Concept XM pointe son museau en Led

C'est sur sa page facebook que le constructeur Bavarois, Bmw vient de publier un teaser du concept XM qui préfigure un nouveau modèle hybride le plus puissant de sa catégorie selon les infos non confirmé encore pas le constructeur. Ce prototype sera entièrement dévoilé exclusivement à la fin du mois, dans le cadre d'Art Basel, une foire internationale d'art contemporain à Miami. selon le tease , le véhicule n'a rien de classique , il annonce une révolution de gamme sur plusieurs palier , technique, design , puissance et énergie.