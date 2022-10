Après sa suspension en 2005, l’importation des véhicules de moins 3ans par les particuliers est autorisée

Actualités, Importation, Marché, Salons 383 vues 0 Après la l’intervention du premier ministre, Aiemne Benabedrahmane, le jeudi 6 octobre, concernant le dossier automobile en Algérie, répondant aux questions des député de l’Assemblé populaire nationale (APN) sur la déclaration de politique du gouvernement, affirmant que l’orientation vers la construction automobile « reposant sur l’encouragement des constructeurs internationaux à investir en Algérie , à la faveur de la nouvelle loi sur l’investissement « . s’en est suivit une nouvelle une nouvelle mesure lors du conseil des ministres. Mais en attendant la mise en place de cette industrie, le président de la république Abdelmadjid Tebboune, a ordonné hier dimanche, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, d’ouvrir la voie aux citoyens pour importer des voitures de moins de 3 ans. Ces mesures annoncées dimanche lors du Conseil des ministres,, consistent à autoriser les citoyens à importer des véhicules de moins de trois ans, et les constructeurs automobiles étrangers à importer des véhicules neufs pour les écouler en Algérie, et à finaliser le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles avant la fin 2022, selon l’agence presse service.