Signature d’un accord-cadre entre la marque Fiat et les autorités algériennes visant la production locale de véhicules et le développement du secteur automobile en Algérie

Actualités, Industrie, Marché, Salons 392 vues 0 Le projet Fatia est en phase de rennaître de ses cendres, Un projet d une usine automobile à Tiaret , qui devait produire des voitures Fiat en Algérie, il y a 30 ans. Un retour qui annonce la reprise de l’ activité industrielle automobile en Algérie, qui va être concretiser à Oran par le groupe Stillantis qui regroupe en son sein les marques peugeot-citröen, chrysler et Fiat. En effet, un accord-cadre a été signé ce jour à Alger entre M. Samir Cherfan, directeur général de la région Moyen-Orient et Afrique de Stellantis, et M. Boussoussa Zineddine, directeur de la coopération du ministère algérien de l’Industrie, a annoncé ce jeudi 13 octobre dans un communiqué, le groupe Stillantis. Cet accord-cadre porte sur un projet de développement en Algérie des activités industrielles, d’après-vente et de pièces de rechange pour Fiat, l’une des marques emblématiques de Stellantis, ainsi que sur le développement du secteur automobile en Algérie. Cette cérémonie a été présidée par M. Ahmed Zaghdar Ministre Algérien de l’Industrie et M. Carlos Tavares Président Directeur Général de Stellantis en présence des Ambassadeurs algérien et italien. Suite à cette signature, M. Carlos Tavares a rencontré le Premier ministre algérien M. Aïmene Benabderrahmane. « La signature de cet accord-cadre s’inscrit dans la lignée de la place historique occupée par Stellantis et ses marques sur le marché automobile algérien », a déclaré le PDG de Stellantis, Carlos Tavares. « La qualité des discussions en cours nous rend confiants sur les perspectives de développement de la marque Fiat, qui aura à cœur de répondre aux attentes des clients algériens. » Conclu le communiqué.