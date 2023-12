Lancement commercial de la marque Chery : le showroom Hydra pris d’assaut dès 8 h du matin

Présentée officiellement le 12 novembre en présence des ministres de l’industrie et du commerce respectivement Ali Aoun et Taieb Zitouni au niveau des sablettes Alger , la marque automobile chinoise Chery qui succède au lancement commercial d’Opel et précède d’autres lancements en perspectives ouvres ses showromm ce jeudi sur tous le territoire national pour lancer les ventes et prendre des commandes.

Le showroom du distributeur leader auto de Hydra a été pris d ‘assaut dès 8h du matin avant même l’ouverture , on aurait dit période de soldes ou une chaine et attroupement se sont formés dans un marché frappé de mesure d’interdiction ‘importation des véhicules neufs depuis plus de 4 ans sans engagement des constructeurs à investir dans une usine automobile. Les client ont afflué en masse pour profiter de cette disponibilité de nouveau des voiture sous une enseigne d’un distributeur régulé par un cahier des charger régissant l’activité automobile.

La société « Auto Leader Company, » représentant de la marque Chery en Algérie, propose sept modèles de voitures de différentes gammes, avec des prix commençant à 1,99 million de dinars algériens et annonce sur sa page face book , l’ouverture exceptionnelle ce vendredi et samedi de la trust Bank à travers son réseau pour confirmer leur commande.