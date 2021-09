Économie d’echelle: Consortium entre Honda, Yamaha, KTM et Piaggio pour la standardisation de batteries électriques

Les japonais Honda et Yamaha, l'autrichien KTM et l'italien Piaggio ont officialisé lundi la création d'un consortium visant à standardiser les normes de batteries des deux-roues électriques, afin de les rendre interchangeables d'une marque à l'autre. Une économie d'échelle qui impose au quatre plus grands constructeur de motos de s'unir pour rendre les batteries de leurs modèles électriques « échangeables » À la suite de leur « lettre d'intention » en ce sens publiée en mars dernier, les quatre grands fabricants mondiaux de motos, membres fondateurs de ce Consortium pour motos à batteries interchangeables (SBMC) « pensent que la disponibilité d'un système de batteries échangeables communément développé, est la clé du développement de l'électromobilité basse tension », expliquent-ils dans un communiqué, selon connaissance des énergies.