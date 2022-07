EQUIP AUTO 2022: le retour des plus résilients

Equip auto Algérie, le rendez-vous international des professionnels de l’après-vente et des services pour tous les véhicules(Vp, Vu et Pl) revient après une absence en 2021 pour cause de pandémie de Covid qui a parallysé toute la chaîne industrielle qui a imposé de nouveaux défis à toute la filière automobile , de l ‘Aftermarket et de facto aux organisateurs qui s’y emploient par plus professionalisme, en rehaussant la qualité des expositions, par le choix des thématiques des conférences organisées dès l’ ouverture du salon pour faire de cette 15ème édition, une des plus aboutie.

Equip auto qui se déroule du 2 au 5 juillet se tient pour la première fois au CIC à Alger, a pu rassemblé une centaine d’ exposants qui ont tenu à maintenir leur Salon, malgré le nouveau contexte reglementaire mis en place depuis Avril, contraignant pour le départ , ne donnant pas suffisament de visibilité aux importateurs, en attente d autorisation qui leur permettrait d’ouvrir les lignes de crédits.

Depuis Avril tous les opérateurs de la filière sont obligés de souscrire leurs opérations d’ importations sur la plate forme d’ Algex qui receptionne en ligne les dossiers qu’elle traitre, ensuite delivre les quitus (autorisation) pour ouvrir les LC.

« La problématique n’est pas de se conformer à la reglementation , mais la lenteur de délivrer ces autorisations« , soutient un représentant de Liquimoly qui expose dans le même stand de Sopro- oil, qui srlon lui, « il y a risque à court terme des ruptures d’apprivisisionnement et épuisement total dss stocks du marché ».

Equip auto 2022 , riche en inforamtions et nouveautés , maintient son carractère intetenational ou de nombreux exposants enregistrent leur première participation parmi les exposants chinois , turcs, polonais e ou français, à l instar d’Autel qui propose des système de diagnostic et coding des calculateurs automobile et autre borne de connection et de recharge des véhicules électriques.

Les fabricants locaux en force

Il est à noté la forte présences des acteurs comme les fabricants locaux de pièces de rechange à l’ instar de Dedax , fabricant de filtre et autre disque d’ embrayage et Ikam , un nouveau entrant dans la fabrication des plaquette de freins. Les blindeurs des lubrifiants etaient tous là, à ce 15è rendez-vous d equip auto, , à l’instar de Naftal, Sopro-Oïl, Total , Petrozer et les autres importateurs avec qui’ ils cohabitent.

En dépit, des difficultés de circulation en raison de la fermeture de certains axes routiers pour les préparatifs des festivités du 60ème anniversaire de l’indépendance, l inauguration ď Equip Auto a enrigstré une bonne affluence.

Ainsi , Equip auto affirme aujourd’hui avec force que c’ est bien une veritable plate forme génératrice de business dans cet écosystème de l’après-vente et de la maintenance automobile.

