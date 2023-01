Le groupe Volkswagen livre 572100 véhicules électriques à batterie(BEVs) en 2022

Actualités, Infos constructeurs, Reportages, Véhicules électrique & hybride 283 vues 0 Malgré les difficultés de la chaîne d’approvisionnement dans toute l’Europe, le constructeur automobile allemand Volkswagen Group a livré le plus grand nombre de véhicules électriques en un an dans la région, avec 572 100 BEV vendus en 2022, soit une croissance de 26 % d’une année sur l’autre, a indiqué le cabinet Raystadenergy La part de BEVs dans les livraisons du constructeur est ainsi passée de 5,1 % en 2021 à 6,9 % en 2022. Avec ces résultats le groupe Vw a annoncé fièrement ses records sur tweeter , qui aujourd’hui est propriétaire du 1er constructeur dés véhicules électriques Tesla. A ce propos , il indique qu ‘il est leader sur du marché BEV en Europe, N°4 aux États-Unis et porté à la hausse ses livraisons BEV en Chine de 68 %. En zoomant sur les trimestres, le quatrième trimestre a également été un trimestre record pour le constructeur qui a vendu 205 700 BEV. Les ID.4 et ID.5 ont été les modèles les plus vendus du groupe avec 193 000 unités en 2022, précise le cabinet. Les modèles de luxe se sont également bien comportés pour l’entreprise, l’Audi Q4 et l’e-tron se vendant à environ 100 000 unités au total. Environ 62 % des livraisons de véhicules électriques du groupe ont eu lieu en Europe, ce qui représente 12,6 % du total des livraisons dans la région, ce qui en fait la première marque de véhicules électriques de la région. En Chine, où la société opère en partenariat avec SAIC Motors et FAW, les ventes de BEV ont augmenté de 68 % d’une année sur l’autre. Le groupe devrait accélérer les livraisons de véhicules électriques principalement en Europe et aux États-Unis, selon les prévisions du senior analyste Abhishek Murali.