Lettre de l’ACEA au commissaire Breton au sujet des stocks des véhicules incompatible à la nouvelle norme en vigueur dans les mois à venir

Actualités, Industrie, Infos constructeurs 174 vues 0 L’arrêt de la production et des ventes imposé par les États membres pour lutter contre Covid ‐ 19 a provoqué une importante accumulation de stocks chez les constructeurs automobiles, les importateurs et les concessionnaires. Ces véhicules répondent aux normes d’émission actuelles mais pas aux nouvelles normes qui entreront en vigueur dans les prochains mois. Le président de l’ACEA a adressé une lettre à ce sujet au commissaire Breton pour lui demander de l’aide afin d’éviter d’avoir à stocker des véhicules nouvellement produits ou d’arrêter la production.