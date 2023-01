NEXUS Automotive International  se redéploie sur l’Afrique via IAMAGA

Neuf ans après la création de l’entreprise de rechange automobile et un bilan croissant à travers les grands marchés, NEXUS Automotive International se concentrera davantage sur l’Afrique à travers IAMAGA, une entité dédiée a indiqué ce jeudi dans un communiqué. L’objectif étant d’accélérer la croissance sur le continent et de poursuivre le déploiement de N! initiatives innovantes et durables

De nombreuses activités et services sont délégués par N! à la nouvelle entité IAMAGA dédiée au marché secondaire de l’automobile en Afrique, qui comprend 34 membres basés en Afrique et leurs affiliés.

IAMAGA fournira des services spécifiques à sa communauté tels que , les activités transactionnelles, un accès et une tarification optimisés, des partenariats stratégiques avec OEMS, avec des collaborations commerciales spécifiques, un financement et coordination de projets innovants, une Assistance aux initiatives liées au développement durable et le partage de données détaille le communiqué.

Pour rappel, Nexus automotive compte une communauté de plus de 150 membres dans 140 pays, alliés à 78 fournisseurs mondiaux et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 39 milliards d’euros en 2022.