Chiffres de 2021: 1 049 831 véhicules ont été vendus à travers l’Australie

Actualités, Ventes 68 vues 0 Le FCAI, l’organe suprême de l’industrie automobile australienne, a publié aujourd’hui les chiffres de vente pour l’année civile 2021. Au total, 1 049 831 véhicules ont été vendus à travers l’Australie en 2021, ce qui représente une augmentation de 14,5 % par rapport à 2020. La préférence pour les SUV et les véhicules utilitaires légers a continué d’augmenter tout au long de 2021. Un total de 531 700 SUV ont été vendus, soit une augmentation de 16,9 % par rapport à 2020. Les utilitaires légers sont en hausse de 23,2 % par rapport aux chiffres de l’année dernière avec un total de 253 254 véhicules. vendu. Les véhicules de tourisme ont totalisé 221 556 ventes tout au long de l’année, soit une baisse de 0,2% par rapport aux chiffres de 2020. Toyota a été la marque la plus vendue pour l’année, avec 223 642 véhicules vendus, ce qui représente 21,3 % de la part de marché globale. En deuxième position, Mazda (101 119 véhicules vendus, 9,6 % de part de marché). À la troisième place se trouvait Hyundai (72 872 véhicules vendus, 6,9 pour cent). À la quatrième place, Ford (71 380 véhicules vendus, 6,8 % de part de marché). La cinquième place revient à Kia (67 964 véhicules vendus, 6,5 % de part de marché).