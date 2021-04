Le dossier auto revient au devant de la scène  médiatique sur réseaux sociaux et journaux

En effet, il revient par une annonce faite qui ne s’appuie pas sur une communication officielle à savoir du ministère de l’ industrie ou de la direction de Rap Reprise du montage:Depuis une semaine des effets d’annonces sont dessillés dans les réseaux professionnels tel que Linkdin par un chef d’unité logistique de Renault production Algérie (RAP), qui a annoncé d’abord il y a une semaine dans son poste par » redémarrage de Rap approche à grand pas », s’en est suivi, d’un autre hier lundi 29 mars 2021,textuellement » lancement du premier véhicule ». Le dossier est saisi par plusieurs supports média qui ont repris El watan, qui a annoncé une reprise « exceptionnelle » ou « solde « au titre de dédouanement de près de 6 000 kits déjà bloqués.

Un choix de communication qui en dit long sur la gestion d’un dossier assez compliqué , qui a bloqué toute une activité en amont et en aval, importation et production, la sous traitance, sans parler des dommages collatéraux, sur l’activité des engins de travaux publics dédiés au secteur de la construction , des camions, comme outils de production et solution de logistique soumis au même cahier de charge que celui de l’ automobile( Véhicule particulier et utilitaire).

Un pas en avant, deux en arrières, c’est le moins qu’on puisse dire au sujet du dossier automobile. Après un arrêt de 14 mois des sites de montage et scandales au sujet du montage ckd/skd qui a entrainé l’arrêt de la majorité des sites production( Hyundai, Kia , Renault, Vw, Iveco, Shackman ) et les emprisonnements de plusieurs patrons , cadres et ministre de l’industrie, a amené les pouvoirs publics à revoir la politique industrielle du secteur automobile instaurée par le cahier de charge de 2016, dit de l’ex ministre Bouchouareb en fuite. Ensuite avec la nomination de Ferhat Ait Ali Braham à la tête du ministère de l’industrie venu avec une feuille de route pour amender le cahier de charge de la gestion du dossier automobile, Au bout de l’année de son exercice , il n a pas fait long feu, malgré, un changement de cap annoncé par la publication du son cahier des charge qui impose de nouvelle conditions d’ investissements pour les constructeurs, par de nouveau taux d ‘ intégration dans le véhicule et autres condition de distribution automobile pour les importateurs , Mais, aucune relance de l’activité n’est venue en application sous les nouvelles conditions d’exercice estimées draconiennes et inapplicables sur terrain par les rescapés postulants du secteurs. Ceux qui en soit, lui a valu sa place au sein du gouvernement lors du dernier remaniement ministériel du 21 février 2021, remplacé Mohamed Bacha l’actuel ministre. Le nouveau ministre hérite d ‘une situation plus au moins assaini, mais, aura à charge dénouer la situation , de délivrer les autorisations d’exercice(agréments) à qui de droit ou conforme au nouveau cahier de charge , relancer la sous traitance industrielle aussi bien pour le secteur automobile ou autre secteur fort consommateur de pièces et composants, à l’exemple de Sonatrach , Naftal, pour ne citer que celles-ci.

Karima ALilatene