Farguell signe un contrat de partenariat avec SNVI

Farguell groupe est une entreprise spécialisée en transformation de pièces métalliques et estampage de composants pour l’industrie automobile, a été présente aux JTSV organisé par le ministère de l’industrie et des mines le 5 et 6 Mars à Alger.

La participation de Tony Farguell manager director De farguell Nitra à cet évènement a été l’occasion de signer une convention avec SNVI portant les termes d’un accord de partenariat, croit-on savoir au prêt de d’Ahmed Laouni, directeur central gestion portefeuille et partenariat du groupe SNVI.

SNVI tirera surement profit de cette entreprise à la longue expérience à l’Est de l’Europe (En Slovaquie) ou elle travaille en collaboration pour les équipementiers tier 2 et tier 1 et en collaborant avec OEMs.