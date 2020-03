Industries textiles pour automobile : Lectra présente ses équipements hard et software à Texstyle-Expo Alger

Le fournisseur des solutions de découpe de tissu pour les secteurs de la mode, de l’ameublement et de « l’automotive » à savoir pour ce dernier VectorAuto, ont été présentés par Fatma Hachicha, directrice marketing de Lectra, filiale basée en Tunisie, gèrent, également plusieurs régions du continent dont l’Algérie . La conférencière a fait focus dans sa succint présentation intitulée, la technologie : un accélérateur de la relance industrie dont laquelle elle énumère ce rôle du numérique dans l’optimisation du rendement, du coût, de la productivité et de la qualité grâce aux logiciels des machines de coupe automatique de tout type de tissus. l’ avantage premier sur lequel a insisté cette marketer est que les équipements industriels de dernière génération 4.0 conviennent à la demande des nouveaux clients ou marchés qui attendent plus de réactivité et ont les outils d information et de comparaison à porté de leur smart phone.