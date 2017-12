CO2 au plancher à Genève : La nouvelle limite à 95 g d’émission de CO2/km entrera en vigueur en 2020

Le salon de Genève se met au vert, signe, de propreté et des exploits des constructeurs qui répondront exigences réglementaire de freiner la pollution générée par les automotives. Désormais sur le territoire Helvétique seul les véhicules qui dégageraient moins de 95g de co2/km seront admis à l’importation à compter de 2020 voir 2022. La transition énergétique est une phase longue soutiennent certains spécialistes qui prévoient d’avenir ni à court et ni à moins terme au moteur électrique qui repoussé à l’horizon 2050. En attendant le tout l’électrique dispose de plus de 30 ans pour son développement, l’heure est au moteur mixte et hybride, moins polluant.