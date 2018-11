Algest 2018 : Une Plate forme De communication pour booster la sous-traitance

Le 5e salon international de la sous-traitance a ouvert ses portes, hier, à la Safex (Société algérienne des foires et exportations) où il se poursuit jusqu’au 24 de ce mois. Pour rappel,

L’évènement est Co-organisé par la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP) et le World Trade Center Algiers WTCA.

Une manifestation inaugurée par Youcef Youcefi,ministre de l’industrie et Ali Hadad. Président du Fce, qui ont procédé à son inauguration.

Donneurs d’ordre à l’instar de sonatrach, Citalsonelgaz ou naftal et receveurs d’ordre sont abrités sous l ‘enseigne Algest afin de se rapprocher et de prendre connaissance dès nouveaux besoins de ces grands groupes « gros » consommateurs de pièces industrielles ou de rechange qui ont exprimé des besoins et une recherche active de fournisseurs locaux en substitution à l’importations,

Le contexte économique particulier et les nouvelles orientations vont sûrement dans l immédiat et à l’ avenir favorise ce rapprochement entre secteur public et privé , la réglementation allégée permet des conventions cadre et autres contrats de gré à gré qui permettrait de booster ce tissu industriel de sous-traitants déjà existants et probablement inciter d’autres investir davantage et grossir dans le créneau, c ‘est ce qui est le plus retenu de la matinale d’informations organisées par la Bourse de sous-traitance animée par Kamel Agsous président de la coordination des bourses de sous traitance qui a fait un état des lieux du marché et de l’intérêt économique à porter à la hausse le d’ intégration nationale et a tenu à rappeler les orientations donner exprimé par les facilitations réglementaires notamment dans des secteurs prioritaires comme la mécanique l énergie ou le transport, a-t-il soutenu.

Global motors , qui fait dans le montage Kia et autre camions Hyndai a profité de cette tribune pour annoncer la signature d ‘une convention entre ansej et autre organisme d’ aide à l’investissement dans de micro entreprise dans la soustraitance de pièces automobile et a fait appel aux universitaires de s’y rapprocher. une vision de fédérer autour des ces nouvelles unités de futures petits fabricants de composants. Une vision ou stratégie d intégration qui ne semble pas partagé le président de la coordination des bourses qui estime cette voie d ‘extrêmement optimiste qui probablement voulait signifie utopique et conclut à l ‘adresse des entreprises industrielles ,en rappelant l’importance d ‘accorder un budget plus important en recherche et développement qu’ il estime à moins de 1% du Chiffre d affaire en Algérie alors que par ailleurs est de l ordre de 20%.