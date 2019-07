Le carrosier Medit-Pol veut se renforcer avec une activité de montage

Medit-Pol, le pionnier dans la fabrication d’embarcation de pêche, de carrosserie véhicules, des prototypes des caisse complète de bus, de tableau de bord, des pares chocs, pavillon de sièges pour autobus, autocar et habillage rames de tramways aspire passer au montage des bus tout en restant fournisseur de SNVI.



Mr.Hamza Said, le fondateur, a décidé lever le voile sur un parcours industriel parsemé d’embuches dont le sort de son entreprise Méditerrannée polyester de marque brand MEDIT-POL, est étroitement liée à ses donneurs d’ordre dont principalement SNVI et Cital.

A ce jour, Medit Pol, continue à fonctionner selon les besoins de ces partenaires, mais surtout, soumis au rythme de leur activités respectives, ceux qui ne lui permet pas de prendre en premier lieu de l’envol, ni de rentabiliser ses investissements et surtout de pérenniser les emplois qui sont menacés par le fléchissement de la commande de fabrication des sièges des pare-chocs et autres pavillons, et autres éléments de carrosserie… de son donneur d’ordre principal SNVI.

Pour sauver son entreprise Medit Pol, Mr. Hamza Said, le directeur général, veut lever ces nombreuses contraintes qu’il subit depuis 2013, en sa qualité de sous-traitants fabricant de carrosserie complète et annonce son aspiration à évoluer de fabricant de composants en matériaux composites pour véhicules industriels, c’.à. d, de carrossier à constructeur de mini bus, car et autocar. A lui seul, avec la fabrication des prototypes et la caisse complète, le tableau de bord, les pare-chocs et toute la gamme des accessoires plastique, les sièges fabriquées à partir des composants en matière de polyester dans ses ateliers de Khemis El Khechna, représente un taux d’intégration de 60% dans un véhicule de transport de personnes, tenait-il, à préciser.

Riche de ses 30 années d’expériences éprouvée de père en fils, de la maitrise des procédés de fabrication de carrosseries complète et la gestion d’une entreprise industrielle, Mr Said Hamza lance un appel au pouvoir publics afin de lui faciliter l’accès au montage des bus et min-bus, promet que :« cette ascension de sous-traitant à constructeur sera de grande contribution au développement industriel automobile et atteindra plus de 60% de taux d’intégration dès le lancement et assurera toutes les commandes actuelles et à venir de son partenaire SNVI en restant son fournisseur.