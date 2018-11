Saigh Abdelkrim gérant de VMS fabricant des deux roues : Notre objectif est d’exporter en 2019

Le marché du deux roues est en plein croissance . Il est développé davantage depuis la suspension des importations de l’automobile, mais ce n’est pas le facteur principal de cette recrudescence , le motocycle est avant tout une alternative dans un marché où la demande en transports est croissante dont l offre est en deçà. La problématique de la densité de trafic a permis le choix de cette solution de transport notamment chez les jeunes car elle allie aussi le plaisir et liberté de mouvement qu’elle incarne.

Sur le salon Algest 2018 qui se déroule du 21au 24 novembre à la Safex, VMs expose le dernier de la gamme des scooters montés en SKD en Algérie et notamment dans la région de Toudja sis dans la wilaya de Béjaia.

Mr Abdelkrim saigh nous a fait part de cette aventure industriel dans le motocycle au moment où tous les yeux sont plus rivés sur l’ industrie automobile et nous annonce d ‘emblée qu’il est en train de progresser en terme d’intégration et de productivité et affiche un taux de 35%, qui est entrée en production depuis 2015 . Actuellement il dispose de capacité 36 000 unités et a produit depuis son lancement 16 000 produites avec une gamme qui se décline en 16 variantes Motocycle et scooter Joci et autres tricycles équipés de cellules isotherme pour transport de marchandises destinées aux auto-emplois des jeunes., et autre entreprises des collectivités , à l’exemple des gammes environnement sont équipés de bennes à ordures ou plateaux et autre kits d’utilité pour les sociétés .

Avec ces dernières , soutient Mr Abedl Krim Saigh ,le directeur général , le taux d’intégration a atteint les 44% de taux d’intégration.

Pour notre question d’évaluation de ce taux , il répondra que l’unité de montage est plafonné par le ministère à 12% . celui-ci précise t’il est porté à la hausse grâce aux événements organisé par la BSTP , durant lesquels, il avait signé trois protocoles d’accord avec trois sous-traitants locaux , notamment avec une entreprise de Constantine qui est spécialsée dans les soudures et un autre avec Dédax, Alger qui est spécialiste dans le système de freinage et les filtre à air.

VMs est très agressif en terme de marketing et communication pour augmenter sa production afin d accélérer le processus d intégration qu’il compte porté à 70% en 2020 où il fixe un objectif de production de 35 000 unités , ce qu’il lui permettrait de s ‘arroger 20% de part de marché des deux roues qu’il estime son responsable à 150 000 unités par an. VMs conclu t-il a notre question sur la sécurité des usagers , pour tout achat d’un motocycle un casque est offert , plus une assurance d’une année.

Si sur Algest Vms a exposé les équipements intégré , sur la foire de production national, don directeur promet un stand plus grand ou toute la gamme de 26 modèles seront exposés, notamment le plus favoris le scooter joci , qui est proposé à 129 000 dinars en toute taxes avec en plus un casque et une assurance annuelle offerte par la SAA et une année de garantie.