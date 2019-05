Les offres généreuses chez Al Hashar, distributeur Peugeot à Oman : Des ristournes en forme de don et SAV gratuit pendant 10 ans

Al Hashar, distributeur de Peugeot à Oman saisi l’occasion du mois sacré pour inviter les conducteurs à découvrir la nouvelle gamme Peugeot avec un ensemble d’offres alléchantes, notamment; un cadeau en espèces pouvant atteindre 2 830 RO (1rail Omanais est égal à 310 dinar algérien) sur tous achat des modèles Peugeot neufs, un service gratuit pendant 10 ans ou 200 000 km et une garantie de cinq ans ou 100 000 km.

Ces offres généreuses sont disponibles sur la gamme de SUV haut de gamme primée de Peugeot – les 3008 et 5008 2008 et les tout nouveaux – ainsi que sur les élégants modèles Peugeot 208 et 308 à hayon. Et, pour les clients qui cherchent à se démarquer de la foule, il y a la nouvelle berline 508 fastback futuriste récemment lancée – ces offres alléchantes du Ramadan sont également disponibles sur ce dernier modèle. Il est également fait mention dans le communiqué qui nous y parvenue que cette offre prendra fin 13 juin ainsi que la remise ou le cadeau en espèces varie selon le modèle et peut être ajusté à la mise de fonds non cumulable avec toute autre promotion.