Adel Bensaci annonce la naissance du 1er cluster de mécanique de précision

C’est en marge des journées technique du 4e Algest que Adel Bensaci, directeur général de la société maghrébine de mécanique de précision et de maintenance industrielle Somemi, a annoncé l’organisation d’un conglomérat d’entreprise du même secteur en groupement d’intérêt économique pour créer le 1er cluster de précision mécanique qui ne se concentrera pas forcement dans une géographie proche ou une seule région en Algérie. D’emblée, ce cluster se fixe de développer la filière de la sous-traitance de mécanique précision (receveur d’ordre), en créant un lien entre les donneurs d’ordre, les fournisseurs d’origine et les universités et centre de recherche. Le cluster selon ses initiateurs va densifier la relation entre ces unités et mettra en œuvre des projets en groupement à travers un plan d’action pour développer la sous-traitance nationale afin de répondre au premier objectif prédéfinit en octobre 2014, lorsque le premier panel d’entreprises a été sélectionné par le ministère de l’industrie (MI)pour la création de ce cluster qui a pris une forme juridique de groupe d’entreprises, siégeant depuis avril 2016 au centre de facilitation de Blida.

Le communicant annonce que le 1er cluster est en cours de création et se fixe la modélisation par filière. Le premier objectif avant celui du secteur automobile est de réduire la facture des importations des besoins en équipements du secteur des hydrocarbures qui sont de 3,5 milliards chaque année. Intégrer dans ce secteur serait bien la locomotive de sous-traitance mécanique conclura Adel Bensaci et dans une seconde phase suggère de créer une centrale d’achat et une plate forme logistique commune afin de réduire les couts de l’import et l’export.