ACEA réagit à la déclaration et à toute mesure restrictive des exportations des automobiles made en UE vers les États-Unis

Nouveautés, Salons 263 vues 0 L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) réitère son opposition à toute mesure restrictive pour le commerce incompatible avec le commerce, déclarant vendredi dernier que le président des États-Unis importait des voitures et des pièces détachées. Avec les règles de l’OMC. La déclaration du président confirme que les autorités américaines considèrent les importations d’automobiles et certaines pièces d’automobile comme une menace pour leur sécurité nationale. La décision d’imposer des mesures a été retardée de 180 jours au maximum. Pendant ce temps, l’UE et le Japon sont encouragés à parvenir à un accord avec les États-Unis sur des mesures qui limiteraient leurs exportations d’automobiles et de pièces automobiles vers le pays.

ACEA conteste fermement le fait que les importations de véhicules automobiles en provenance de l’Union européenne constituent un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Le rapport d’enquête sur la sécurité nationale ne reconnaît pas les investissements massifs de l’industrie automobile européenne dans l’économie américaine. En effet, les constructeurs automobiles européens ont construit plus de 3 millions de véhicules aux États-Unis l’année dernière, représentant 27% de la production totale des États-Unis. Bon nombre de ces véhicules sont à nouveau exportés vers des pays tiers, y compris l’Union européenne. Les constructeurs automobiles de l’UE emploient directement et indirectement près d’un demi-million d’Américains.

L’ACEA espère que les négociateurs des deux côtés de l’Atlantique utiliseront ce temps supplémentaire pour trouver un terrain d’entente sur un accord commercial supprimant les droits de douane sur les produits industriels.