Fusion pour un numéro 1 mondial de l’automobile basé en Europe: FCA fait marche arrière

Le Groupe Renault exprime sa déception de ne pouvoir approfondir la proposition de FCA (Fiat Chrysler Automobiles)dans un communiqué circoncit diffusé sur site média. Toute fois , Il reconnait l'approche constructive adoptée par Nissan et remercie FCA de leurs efforts. Malgré sa considération de cette proposition opportune, ayant beaucoup de mérite industriel et d'attractivité financière, créant un leader mondial de l'automobile, basé en Europe, les négociations ont débouté sur un mort né. le communiqué n'invoque aucune raison pour cette fin de non recevoir. Mais , il s'agit tout simplement d'une décision du constructeur Italo-américain de retirer son offre après les demandes formulées par l'Etat français et les garanties exigées pour le maintien des emplois dans le pays. Ainsi, » les fiançailles n'auront duré que neuf jours, seulement » selon le média en ligne , Cubic.