Meyle annonce ses nouveautés 2017 : Barre stabilisatrice pour les Poids lourds

Pour la première fois, MEYLE propose également des barres stabilisatrices en qualité MEYLE-HD pour les poids lourds. La nouvelle gamme couvre presque toutes les séries Volvo FH et Volvo FM. Par l’utilisation d’une graisse ultra-performante, d’une rotule élargie en acier à la surface durcie et d’une manchette optimisée, la durée de vie des pièces est rallongée.

Avec les barres stabilisatrices MEYLE-HD destinées aux camions poids lourds, les réparateurs peuvent proposer désormais des réparations de meilleure qualité et garantir à l’avenir des durées d’immobilisation réduites.

Les premières générations des séries d’utilitaires Volvo FH et Volvo FM roulent sur les routes allemandes depuis de nombreuses années. En raison de l’âge et du kilométrage en moyenne très élevé des Volvo Trucks, des travaux de réparation des barres stabilisatrices seront nécessaires de plus en plus souvent auprès des réparateurs. Le communiqué de l’équipementier fait remarquer que les pièces sont défectueuses lorsque le comportement du camion devient instable sur la route. Les raisons du défaut peuvent être des rotules usées ou la pénétration d’eau dans les rotules. Avec les barres stabilisatrices MEYLE-HD, les réparateurs peuvent désormais proposer à leurs clients PL un comportement de conduite stable sur la durée.

Une rotule élargie en acier durci à la surface et une barre de connexion renforcée assure une plus grande résistance des barres stabilisatrices MEYLE-HD. Afin de contrer la forte sollicitation de la pièce, l’utilisation d’une graisse ultra-performante à faible friction garantit la lubrification optimale des pièces mobiles. L’utilisation de manchettes de qualité contribue également à une plus longue durée de vie des pièces. Les clients profitent doublement des nouvelles barres stabilisatrices. D’un côté, les pièces plus résistantes réduisent les durées d’immobilisation des camions et d’un autre côté, une garantie de quatre ans est applicable sur les pièces – comme sur toutes les pièces de l’équipementier.

Les nouvelles barres stabilisatrices MEYLE-HD sont désormais disponibles sous les numéros MEYLE 534 035 0001/HD, 534 035 0002/HD, 534 035 0003/HD,

534 035 0004/HD, 534 035 0005/HD, 534 035 0006/HD, 534 035 0007/HD

et 534 035 0008/HD.